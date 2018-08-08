Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов пожертвовать своими половыми органами в обмен на возвращение Тбилиси суверенитета над Южной Осетией и Абхазией. Об этом он заявил в интервью «Новой газете».

Специальный корреспондент издания Павел Каныгин вспомнил недавнее заявление российского военачальника Владимира Шаманова, который пожалел, что российская армия во время пятидневной войны в августе 2008 года не задержала Саакашвили, и по выражению журналиста, «не взяла Саакашвили за яйца».

«Удивительным образом мои яйца прочно вошли в обиход выступлений российских деятелей от Путина до Шаманова! Хотя я всегда говорил, что готов их сам отрезать и послать взамен на наши территории, если они готовы. Если уж это их истинной целью является», — отметил бывший президент Грузии.

Также он указал, что являлся главной мишенью той войны. «Когда [бывший государственный секретарь США] Кондолиза Райс звонила [министру иностранных дел России Сергею] Лаврову, он сказал, что есть два варианта — ​или полное разрушение Грузии, или Саакашвили уходит. Русские специально не бомбили тогда тбилисский аэропорт, всячески намекая, чтобы я сел в самолет и улетел. Саркози предлагал, чтобы я уехал», — сообщил Саакашвили.

«Уезжать было неприемлемо. И страну они не уничтожили. Шаманов напрасно говорит, что Путин ему не дал зайти. Этого Путину не дали сделать американцы, которые уже поняли, чем все может закончиться. Думаю, он правильно остудил Шаманова, поняв, что американцы тогда применят силу», — добавил бывший президент Грузии.

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