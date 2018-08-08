Генеральная прокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов парламента об изменении меры пресечения для арестованного бывшего президента Роберта Кочаряна. Эту информацию Sputnik Армения подтвердила пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян.

Ранее 45 депутатов Национального Собрания Армении представили личные гарантии для изменения меры пресечения для Роберта Кочаряна, сообщает Sputnik Armenia.

«В ходе предварительного следствия изменение меры пресечения Кочаряна Генеральная прокуратура считает нецелесообразным», — сказала Хачатрян.

Накануне Республиканская партия Армении распространила заявление, в котором указаны имена депутатов, подписавших ходатайство с целью изменения меры пресечения в отношении арестованного второго президента Армении Роберта Кочаряна.

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