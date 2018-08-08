На запланированном на 17 августа в Ереване митинге по случаю 100 дней избрания Никола Пашиняна премьер-министром активисты европейского филиала Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ILGA-Europe), в состав которого входит действующая в Армении организация PINK Armenia, готовят «сюрприз».

Как сообщает Еркрамас, представители PINK Armenia и их «гости» из Европы намерены в ходе митинга потребовать от премьер-министра публично высказать свое отношение к инциденту, произошедшему 3 августа в селе Шурнух.

Напомним, что 3 августа в селе Шурнух Сюникской области группа местных жителей, преимущественно состоящая из женщин, избила девятерых представителей ЛГБТ-сообщества. Как стало известно позже, юноши нетрадиционной ориентации на момент избиения уже два дня как отдыхали у своего знакомого, дом которого находился чуть ли не в центре села. Представителям секс-меньшинств была оказана своевременная медпомощь, а сотрудники полиции, обеспечив их безопасность, сопроводили их в Ереван. В самом Шурнухе участники потасовки были подвергнуты приводу в отделение полиции для дачи разъяснений по делу избиения.

По сообщению источника издания, представители PINK Armenia, поддержавшие «бархатную революцию» Никола Пашиняна, возмущены молчанием премьер-министра в связи с таким, по их мнению, возмутительным поступком сельчан, который может стать примером для подражания другим гражданам Армении. Негодование армянских членов организации поддержало и руководство ILGA-Europe, которое направит для участия в ереванском митинге своих представителей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в честь 100 дней своего избрания на пост главы правительства объявил 17 августа в 18:30 митинг на площади Республики в Ереване. Как заявил Пашинян, во время митинга он отчитается о проделанной работе, расскажет о предстоящих планах и ответит на вопросы собравшихся.

Minval.az