В Армении жители села Шурнух в Сюникской области устроили жесткую расправу над группой ЛГБТ-активистов, которые пришли в гости к местному жителю,Спутник Армения», который, в свою очередь, ссылается на сообщение организации PINK Armenia, занимающейся защитой прав ЛГБТ-сообщества, инцидент произошел 3 августа.

Тогда в село Шурнух к одному из местных жителей пришли 10 ЛГБТ-активистов. Узнав про это местные жители пришли в дом односельчанина и потребовали, чтобы активисты покинули село. При этом родственники этого местного жителя выкинули на улицу личные вещи гей-активистов и также потребовали, чтобы они ушли.

После этого активисты получили угрозы в свой адрес и вызвали полицию, которая прибыла только через час. За это время около 30 местных жителей нанесли представителям сексуальных меньшинств серьезные побои. Двое из них с переломами попали в больницу, а еще семеро получили увечья различной степени тяжести.

В полиции сообщили, что по делу есть подвергнутые приводу в полицейский участок. Сейчас идет расследование.

Minval.az