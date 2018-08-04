Мужчина накопил долг в 60 тысяч рублей.

В Красноармейске после встречи с судебными приставами местный житель расплатился с долгами. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП.

Мужчина задолжал по алиментам 60 тысяч рублей и не спешил расплачиваться. Пристав вынес постановление о запрете гражданину выезжать за границу. Узнав об этом, нарушитель пришел в отдел управления и попросил снять ограничение.

Гражданин рассказал, что ему нужно срочно отправиться на юбилей к бабушке в Азербайджан. Сотрудники УФССП отказали ему.

«Не желая пропускать торжество, отец вспомнил о ребенке и заплатил алименты», — рассказали приставы.

Minval.az