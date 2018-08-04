Обладающий российским гражданством киноактер Стивен Сигал прокомментировал свою должность специального представителя Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США, передает RT.

«У меня всегда были очень сильные стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше. Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально» — заявил актер.

Актер подчеркнул, что испытывает искреннюю благодарность за свое назначение.

Minval.az