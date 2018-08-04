Организация PINK Armenia, занимающаяся защитой прав ЛГБТ-сообщества, заявила об избиении группы представителей секс-меньшинств.

Как передает Sputnik Армения, инцидент произошел 3 августа в селе Шурнух Сюникской области Армении.

Согласно сообщению, около 30 человек избили 10 ЛГБТ-активистов. Двое из них попали в больницу с переломами, 7 – получили увечья разной степени тяжести.

Как рассказали пострадавшие, они пришли в гости к своему другу в Шурнух. Через некоторое время несколько местных жителей пришли к ним с требованием покинуть село. Родственники жителя села, к которому активисты пришли в гости, вынесли из дома все их вещи и также потребовали покинуть село.

Уже тогда активисты получали угрозы в свой адрес и обратились в полицию, которая, как отмечают пострадавшие, прибыла только через час после обращения.

В сообщении полиции фактически подтвердили случившееся, отметив, что в больницу были доставлены четверо пострадавших. Затем после получения медпомощи эти люди в сопровождении стражей порядка, были доставлены в Ереван. По факту есть и подвергнутые приводу в полицейский участок.

Обстоятельства инцидента выясняются, готовятся материалы, назначен ряд экспертиз.

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