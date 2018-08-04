Стивен Сигал займется улучшением российско-американских отношений.

Американский актер, продюсер, музыкант, мастер боевых искусств Стивен Сигал, получивший в 2016 году гражданство России, назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия.

Документ о назначении Сигала на должность от 31 июля за подписью министра иностранных дел России Сергея Лаврова попал в распоряжение «Москва-Баку».

Согласно документу, функции спецпредставителя российского внешнеполитического ведомства возлагаются на Сигала на два года — с 6 августа 2018-го по 5 августа 2020 года.

Источник в окружении Стивена Сигала cообщил «Москва-Баку», что официальный комментарий по данному вопросу будет дан в понедельник, 6 августа.

Отметим, что в 2016 году после подписания президентом России Владимиром Путиным приказа о предоставлении Сигалу гражданства РФ, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что актер этого «продолжительное время и достаточно настойчиво» добивался. «Сигал известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны, он никогда это не скрывал. Одновременно с этим он является достаточно известным актером, что и дало основания для приема его в гражданство Российской Федерации», — заявил Песков.

Сам же Сигал перед получением российского гражданства отмечал: «Я бы очень хотел несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России, с людьми, которые меня здесь любят и ждут», — сказал актер. Также по словам Сигала, с Россией его связывает и то, что его бабушка была родом из Владивостока.

В России Стивен Сигал неоднократно встречался с президентом Владимиром Путиным, а также главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Известного актера связывают дружеские отношения и с Азербайджаном. Cигал неоднократно посещал азербайджанскую столицу, а также встречался с президентом Ильхамом Алиевым. Так в комментарии «Москва-Баку» Сигал признавался, что был впечатлен тем, в какой атмосфере мира и гармонии живут люди в Азербайджане. «Я был очень этим впечатлён, и хочу сказать, что все мечты и планы, которые у меня были – приехать в Азербайджан, выступить в Центре Гейдара Алиева, и завести прекрасных друзей – все это сбылось», — заявил Стивен Сигал.

Сигал довольно регулярно появляется на мероприятиях в Москве и Баку.

Незадолго до назначения на пост спецпредставителя МИД России, в июле Сигал посетил III Международный музыкальный фестиваль ЖАРА в Баку. Кстати, официальный представитель МИД России Мария Захарова, также присутствовавшая на фестивале, тогда же опубликовала на своей странице в Facebook с открытия музыкального события совместную фотографию с Сигалом. Очевидно, что спикеру российского внешнеполитического ведомства и Сигалу было что обсудить.

Minval.az