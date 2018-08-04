Сегодня, 4 августа, Генпрокуратура и Нацполиция Украины экстрадировали в Азербайджан находившегося в международном розыске Эмиля Халилова. Он также известен в качестве доверенного лица влиятельного «вора в законе» Надира

Салифова (прозвище — Гули).

«Несколько лет 48-летний гражданин Азербайджана проживал в Украине по поддельным документам, выполняя указания лидеров преступного мира в Одесской области, Киеве и западном регионе Украины, — сообщили в Нацполиции. — Член ОПГ с международными связями, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в европейские страны».

В Украине Халилов проживал по поддельным документам и «не терял времени», курируя преступную группу, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в Европу. Недавно Халилов получил «статус» лица, которое стремится стать «вором в законе».

Первый заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что перед передачей азербайджанским коллегам, задержанный успел дать очень важные показания относительно преступной деятельности «воров в законе» украинского происхождения».

Minval.az