Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров 4 августа вернулся в Москву. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ОДКБ.

По информации пресс-службы, Хачатуров уже приступил к исполнению своих обязанностей на посту генсека организации.

«Четвертого августа генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров вернулся из Еревана в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей в полном объеме», — говорится в сообщении.

Суд Армении постановил арестовать Хачатурова и бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиняемых в свержении конституционного строя в Армении по делу о разгоне протестных акций 1 марта 2008 года, но затем отпустил Хачатурова под залог.

Minval.az