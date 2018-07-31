Италия приложит все усилия для мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал во вторник президент Италии Серджо Маттарелла на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передают армянские СМИ.

Маттарелла отметил, что нагорно-карабахский конфликт не может иметь военного решения, урегулирование должно быть только политическим.

Президент подчеркнул, что Италия продолжит сбалансированную политику в вопросе нагорно-карабахского конфликта, в том числе в ходе председательства в ОБСЕ, а также приложит все усилия для достижения исключительно мирного урегулирования в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ.

Minval.az