Италия будет содействовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла в Ереване.

По его словам, Италия, будучи председательствующим в ОБСЕ государством, будет содействовать урегулированию конфликта на основании положений Хельсинского заключительного акта.

«Необходимо обеспечить мир. Мы сделаем все, чтобы возобновились мирные переговоры. Урегулирование может быть достигнуто только политическим путем, для долгосрочного и приемлемого для всех мира в рамках МГ ОБСЕ и на основании положений международного права», — отметил президент Италии, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az