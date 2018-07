Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что поцелуй Трампа был для него сюрпризом.

Напомним, на переговорах в Вашингтоне в качестве приветствия хозяин Белого дома выбрал весьма оригинальный способ. «Я не знал, что в Овальном кабинете находится еще один фотограф. Атмосфера момента была передана хорошо. Но именно Трамп опубликовал эту фотографию, а не я», — рассказал Юнкер немецкому телеканалу ARD.

Добавим, что американский лидер выложил фото в своем Twitter, сопроводив комментарием: «Очевидно, что Европейский Союз, в лице Юнкера, и Соединенные Штаты, в лице вашего покорного слуги, любят друг друга».

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.