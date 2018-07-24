Поздравление армянскому министру не означает каких-либо изменений в позиции Турции.

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Я знаю министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна со времен работы в ПАСЕ. Что касается моего поздравления в связи с назначением его министром, то мы встретились в рамках саммита НАТО в Брюсселе, где он поздоровался, и я его поздравил. Вот и все. Теперь армяне пытаются это раздуть. Я его поздравил мимоходом, но это не означает, что в позиции Турции могут быть какие-то изменения», — сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция всегда рядом с Азербайджаном в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

Мевлют Чавушоглу сообщил, что председатель парламента Турции Бинали Йылдырым и министр обороны Хулуси Акар совершат первые после выборов визиты в Азербайджан.

Он отметил, что всегда чувствует себя в Азербайджане как дома.

«Мы — братья, одна нация, два государства. У нас общая традиция – первые визиты после выборов совершаются в Азербайджан и Турцию. Председатель парламента Бинали Йылдырым и министр обороны Хулуси Акар также совершат свои первые визиты в Азербайджан», — сказал Чавушоглу.

Министр добавил, что Азербайджан и Турция играют важную роль в регионе, реализуют совместные крупные проекты.

Чавушоглу также отметил, что Азербайджан, в отличие от других стран, принял своевременные меры против движения Гюлена.

По его словам, движение Гюлена пытается проникать в страны посредством финансируемых им школ.

«Некоторые страны запоздали в этом вопросе, и движение Гюлена успело проникнуть в них. Однако Азербайджан принял своевременные меры. Турция и дальше будет оказывать поддержку Азербайджану в борьбе с движением Гюлена», — сказал глава МИД.

Он добавил, что Азербайджан – первая страна, которая оказалась рядом с Турцией в борьбе с этой террористической организацией.

По словам Чавушоглу, Турция и Азербайджан усилят совместную деятельность в международных организациях.

Глава МИД Турции отметил, что Азербайджан и Турция реализуют в регионе совместные крупные проекты.

«Был реализован проект Баку-Тбилиси-Карс, и сегодня многие страны хотят присоединиться к нему», — сказал Чавушоглу.

По его словам, Азербайджан и Турция — братские страны.

«Впереди много проектов. Мы усилим деятельность в международных организациях. В этих организациях все сильнее проявляются расизм, дискриминация. Поэтому Турция и Азербайджан усилят совместную деятельность в международных организациях», — сказал глава МИД.

Чавушоглу также отметил, что Турция на обязана подчиняться требованиям США и присоединяться к санкциям против Ирана.

Он заявил, что Турция ранее также не присоединилась к антииранским санкциям.

Чавушоглу также сказал, что между Ираном и Турцией существуют тесные отношения.

По его словам, если даже США экстрадируют лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена, Анкара не присоединится к антииранским санкциям.

Minval.az