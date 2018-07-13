Главным документом в демократической стране является Конституция, в которой Свобода слова – одно из первостепенных условий. Если этой Свободе «заклеить рот», то Конституция, как главный документ демократической страны, теряет свою силу и значимость.

Речь идет о депутате Милли Меджлиса, председателе Социал-демократической партии Азербайджана Аразе Ализаде, который в интервью изданию Olke.az очень резко выразил свои мысли в отношении миллионов граждан Азербайджана, полемизирующих в социальных сетях. И, согласно мнению А. Ализаде, эти миллионы – просто психически больные люди.

— Я всегда говорил, что в соцсетях не бывает нормальных людей, и остаюсь при своем мнении. Кроме того, я являюсь сторонником ограничения использования соцсетей и контроля над ними.

По словам А. Ализаде, пользуясь отсутствием контроля «необразованные люди, сидящие в соцсетях, пишут что угодно, оскорбляют людей, совершают радикальные призывы и так далее».

Если взять эмоции под контроль, то в чем-то с А. Ализаде согласиться можно: социальные сети являются прекрасной почвой для мошенников, аферистов, вымогателей денег и информации личного характера (которая потом используется для шантажа). Кроме того, в СМИ очень часто мелькают новости о поножовщине из-за оскорблений в социальных сетях. Но происходит это не из-за неосторожно брошенного слова в ходе полемики или спора в «виртуале», и полное равнодушие к вопросам оскорблений в соцсетях сотрудниками соответствующих органов толкает людей на самосуд. Об этом неоднократно писали многие журналисты, в том числе и автор этих строк.

Мы не можем с точностью знать, является ли г-н А. Ализаде поклонником лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, но то, что депутат пропагандирует его методы – это наверняка. Кстати, не он один: вчера о том же самом СМИ заявлял и депутат Хады Раджаблы. С полной уверенностью можно сказать, что и остальные «народные избранники» при случае обязательно поддержат коллег и с превеликим удовольствием заткнут виртуальный рот своим «избирателям». Ну, конечно никому не выгодно читать критику в свой адрес: не так сделал, не то сказал, и так далее. Но ведь есть еще один выход – думать, прежде чем сказать. Думать, прежде чем сделать. Думать, прежде чем избираться в депутаты. И уж если действительно внедрять цензуру, то точно в депутатский корпус, члены которого уже взяли за основную привычку оскорблять народ, который их «выбирает».

Очень хочется напомнить депутату А. Ализаде, что у него наверняка многочисленная родня, друзья. И большинство из этих людей его круга пользуется социальными сетями. Получается, что они тоже ненормальные? Интересно, говорил ли им об этом депутат? Или воздержался? Или в его случае, как говорится, то, что дозволено Юпитеру – не дозволено быку?

Одно можно сказать со 100 процентной уверенностью: никому не хочется в 1937-й год, никому не хочется жить под колпаком. Пора бы депутатам понять, что граждане страны – не жуки в банке, и что слово ДЕМОКРАТИЯ означает ВЛАСТЬ НАРОДА, которому сегодня – согласно желанию А. Ализаде, обязательно нужно заткнуть рот. Но не следует ему, народному избраннику, забывать, что молчание народа – гораздо страшнее.

Яна Мадатова

Minval.az