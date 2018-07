Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видео, высмеивающее тех, кто не верил в его победу на выборах.

Ролик продолжительностью 2,5 минуты начинается с записи, где Трамп объявляет о намерении баллотироваться в президенты. Потом идет нарезка из многочисленных высказываний разных людей, которые утверждают, что Трамп никогда не станет президентом.

Потом идет нарезка эфира CNN в день выборов, где стремительно растет число проголосовавших за Трампа выборщиков, а тональность ведущих меняется, пока наконец все не заканчивается победой нынешнего главы государства.

They just didn’t get it, but they do now! pic.twitter.com/9T50NupkDy

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июля 2018 г.