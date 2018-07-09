Мэр города Бруммана в Ливане Пьер Ачкар (Pierre Achkat) решил привлечь в город туристов и одел девушек-полицейских в короткие шорты. Об этом сообщает BBC.

По словам Ачкара, каждый год городские власти принимают необычные решения, чтобы шокировать международные СМИ и привлечь западных туристов. В этом году для работы в полиции привлекли молодых девушек — студенток университетов от 20 лет. Униформу полицейских составляют короткие черные шорты, рубашка с короткими рукавами и красный берет с символикой ливанской полиции.

Решение мэрии Брумманы разделило как местных жителей, так и интернет-пользователей. «Мне кажется, что это неуместно», — поделилась с журналистами BBC водитель. «У нас самая сексуальная полиция в мире», — не согласилась с ней другая женщина.

Интернет-пользователи возмутились тому, что привлекать туристов сексуальной формой вынуждены исключительно женщины, пока мужчины продолжают носить брюки. Некоторые комментаторы обвинили мэрию в сексизме. Однако, и сами полицейские, и большинство местных жителей довольны идеей. «Все счастливы», — заключил мэр.

Minval.az