Израиль мог нанести удар по авиабазе в провинции Хомс, об этом сообщает сирийское агентство SANA. Отмечается, что системы ПВО отразили атаку.
— Поступили сообщения об атаке Израилем авиабазы Тифор, — говорится в сообщении.
Израиль мог нанести удар по авиабазе в провинции Хомс, об этом сообщает сирийское агентство SANA. Отмечается, что системы ПВО отразили атаку.
— Поступили сообщения об атаке Израилем авиабазы Тифор, — говорится в сообщении.
Дата: 2018/07/09 0:00
Раздел: Мир
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