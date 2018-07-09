Израиль мог нанести удар по авиабазе в провинции Хомс, об этом сообщает сирийское агентство SANA. Отмечается, что системы ПВО отразили атаку.

— Поступили сообщения об атаке Израилем авиабазы Тифор, — говорится в сообщении.

Minval.az