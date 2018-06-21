Исполнение резолюций СБ ООН поручено сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

«Резолюции СБ ООН 822(1993), 583(1993), 874(1993) и 884(1993) осуждают оккупацию территорий Азербайджана, подчеркивают неприемлемость захвата территорий путем силы, подтверждают территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность границ и требуется незамедлительный, полный и безоговорочный вывод оккупационных сил».

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявления в связи с резолюциями, принятыми СБ ООН по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, сделанные Генсеком ООН Антонио Гутеррешем и главой МИД России Сергеем Лавровым на проведенной ими пресс-конференции.

«Х.Гаджиев заявил, что на основе мандата Совбеза сопредседателям МГ ОБСЕ поручено выполнение резолюций СБ ООН. В последнем пункте 884 резолюции говорится, что Генсек ООН, консультируясь с Минской группой, должен сделать доклад Совету Безопасности. Согласно мандату сопредседателей МГ ОБСЕ по документу, подписанному в Будапеште в 1995 году, отмечается, что Заключительные Хелсинкский акт и резолюции СБ ООН составляют основу их мандатов», — сказал спикер МИД.

По словам Х.Гаджиева в заявлении SG/SM/5469 генсека ООН от 31 октября 1994 года открыто говорится: «Позиция ООН основана на четырех принципах, которые отмечены в различных резолюциях Совета Безопасности ООН. Первый принцип – территориальная целостность Азербайджана. Второй принцип – неприкосновенность международных границ. Третий принцип – неприемлемость применения силы для захвата территорий. Четвертый принцип – немедленный и безоговорочный вывод всех иностранных войск с оккупированных территорий Азербайджана».

Minval.az