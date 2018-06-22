Американская корпорация Intel объявила об отставку своего главного исполнительного директора Брайана Кржанича. Как говорится в пресс-релизе компании, его место временно займет финансовый директор Роберт Суон.

Кржанич, возглавляющий Intel с 2013 года, отправлен в отставку из-за того, что у него были личные отношения с сотрудником компании (пол не уточняется), что является нарушением корпоративных правил.

Отметим, акции Intel растут на 1,5% в ходе предварительных торгов в четверг, 21 июня. Intel ожидает получить рекордную выручку во втором квартале — порядка $16,9 млрд.

Minval.az