Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, обсуждалась ситуация в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба администрации украинского президента.

«Глава украинского государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью в Донбассе. Был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что речь шла о развертывании «многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН» в Донбассе.

Кроме того, Порошенко и Гутерреш обсудили освобождение украинских граждан, которые отбывают наказание в российских тюрьмах, проинформировали в администрации президента Украины.

Minval.az