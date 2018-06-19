Лидер Северной Ким Чен Ын назвал Китай «великим дружественным соседом» КНДР, а своего китайского коллегу Си Цзинпьина «великим руководителем». Как сообщает «Лайф» со ссылкой на Центральное телевидение КНР, об этом северокорейский лидер заявил во время встречи с председателем Китая.

— Китай — наш дружественный великий сосед. Председатель Си Цзиньпин — крайне уважаемый нами великий руководитель, — отметил Ким Чен Ын, выразив слова благодарности руководству и народу этой страны за дружбу и поддержку КНДР на протяжении длительного времени.

Северокорейский лидер пообещал реализовывать достигнутые с Си Цзиньпином договорённости и поднять двусторонние отношения на новый уровень развития.

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