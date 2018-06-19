В социальных сетях, а затем и в местных СМИ распространился видеоролик, на котором происходит эпическая разборка между молодой девушкой и пожилой женщиной, пытающейся – судя по кадрам – пристукнуть и оттрепать свою оппонентку. Причина ссоры – «непотребная поза и недостойное местного менталитета одеяние». Естественно, появились громкие заголовки типа «В Бакинском метро избита девушка в шортах», хотя на самом деле никто никого не избил, да и если честно, если бы дело дошло до реальной драки, то в любом случае победила бы молодость.

Спор начался с того момента, когда мужчина, сидящий напротив, начал словесную перепалку, явно возмущенный (или возбужденный) внешним видом девушки. Короче, мужчине явно хотелось привлечь к себе внимание. Все началось с банального перекидывания фразами, а потом в ход уже пошла «тяжелая артиллерия», с описания которой, собственно, и началась данная заметка.

Вполне естественно, что после появления этих видеокадров общество снова разделилось на две части, одна из которых утверждала, что девушка в метро «огребла по полной» за форму одежды, неподобающую нашему менталитету, другая утверждала, что причиной cтычки стали вовсе не шортики, а именно фривольная и вульгарная поза девушки, вызвавшая столь агрессивную реакцию у представительницы «старого мира». Кстати, относительно позы хочется сказать пару слов: в самом начале видеоролика, судя по кадрам, девушка сидела вполне прилично, а именно так, как сидит большинство пользователей метро – скромно закинув ногу на ногу. После замечания мужчины девушка пришла в ярость (да и любой на ее месте находился бы в точно таком же состоянии после подобных замечаний, перешедших в оскорбления), и сменила положение ног на более вызывающее, дескать, «на, утрись».

Конечно же, случай – банальная бытовуха, обычная разборка, произошедшая в метро, причем, далеко не в первый раз. Причина – даже не шорты, даже не поза девушки, а очередная попытка навязать свое мнение (которого, кстати, никто не спрашивал) и указать человеку «его место».

Автор заметки не имеет права принимать чью-либо сторону и просто повествует о случившемся инциденте. Конечно же, в местном обществе зашкаливает количество «хафизбалыгов» и прочих ортодоксальных элементов, почему-то считающих своим личным правом делать замечания всем, кто им пришелся не по нраву: людям, одетым в шортики и рваные джинсы, обнимающимся парам, креативно выглядящим людям. Хотя на самом деле, никто – кроме родителей – не имеет права никому указывать, во что одеваться и как себя вести. Тут многие со мной, вероятнее всего, не согласятся, но если уж речь зашла именно о «непристойном поведении», то стоит отметить очень яркий пример, когда та же самая агрессивная пожилая женщина просто тупо промолчит: в том же самом метро едут мужчины, сидящие широко раздвинув ноги, а некоторые из них даже почесывают себе причинные места – на глазах у женщин и детей. Автор заметки ни разу еще не видел, чтобы хоть кто-то (!) из присутствующих осудил или одернул бы таких «чесунов». Кроме того, город буквально нашпигован трансвеститами и проститутками (арабская весна!), и почему-то никто не ходит с дубинами и огнеметом. Да и рот боится открыть против этих позорных явлений, которые, к сожалению великому, постепенно превратились в уродливую «норму».

Уверена, что сейчас посыплются ядовитые намеки типа «Доигрались со своей Европой? Допрыгались? Вот вам ваши европейские ценности!». Но те, кто произнесет эту фразу, наверняка не знают, что истинная европейская ценность — это не мешать людям спокойно и комфортно жить в обществе друг с другом, никому не мешая, никого не осуждая, и никому ничего не навязывая: ни как кому одеваться, ни как кому себя вести. И, возможно, если эта истина дойдет до ортодоксальных мозгов, лет через 100 (если не больше) общество постепенно приблизится к тому, что зовется цивилизацией.

Яна Мадатова

Minval.az