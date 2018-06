Президент США Дональд Трамп назвал председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей» на фоне разногласий между Брюсселем и Вашингтоном относительно иранской ядерной сделки и Парижского соглашения по климату.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Юнкера.

«Трамп сказал мне на прошлой неделе, что я жестокий убийца», — сказал глава Еврокомиссии.

EU’s Juncker says Trump called him a «brutal killer» at G-7 https://t.co/RJ1z5FATAB pic.twitter.com/Lq6XU1iekG

— Bloomberg Politics (@bpolitics) 15 июня 2018 г.