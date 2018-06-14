Женщина была уволена после того, как вызвала недовольство зрителей своим «нескромным» нарядом.

В Кувейте телеведущую уволили после того, как был сорван эфир телешоу из-за ее наряда. Зрители посчитали наряд телеведущей Амаль Аль-Авади нескромным и недопустимым для священного месяца Рамадана. Об этом пишет GDN.

Сообщается, что 29-летняя телеведущая была уволена практически сразу же после остановки трансляции. Позднее женщина в Snapchat пояснила, что не нарушала правил, указанных в контракте.

При этом зрители в Twitter отмечали, что наряд телеведущей должен быть более скромным во время священного для мусульман месяца Рамадана.

Также, по неподтвержденной информации, ключевой причиной увольнения Аль-Авади стал указ высокопоставленного государственного лица. При этом руководство канала эту версию подтверждать не стало.

Ранее сообщалось, что телеведущая лишилась работы после того, как назвала коллегу «симпатичным».

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