В Санкт-Петербурге таксист заблокировал в салоне машины туристку из Мексики, которая отказалась платить семь тысяч рублей за двухкилометровую поездку по Невскому проспекту.

Как сообщает «Фонтанка», 19-летняя иностранка рассказала полицейским, что 8 июня неизвестный за рулем BMW черного цвета довез ее от Дворцовой площади до дома 45 на Невском проспекте и потребовал заплатить ему указанную сумму, но девушка отказалась платить по явно завышенной цене.

Мужчина освободил заложницу, когда она отдала ему все наличные деньги — шесть тысяч рублей.

Стражи порядка установили, что машина, где держали туристку, принадлежит 48-летнему жителю Ленобласти. Его разыскивают.

В Санкт-Петербурге потерпевшая находится с конца мая.

Minval.az