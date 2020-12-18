«В связи с началом Отечественной войны 27 сентября коллектив Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи был мобилизован для оказания медицинских услуг в районах, находящихся вблизи зоны боевых действий. Ежедневно 38 бригад, около 200 врачей и средних медработников посменно были командированы в зону боевых действий для оказания первой помощи раненым военнослужащим, их госпитализации в медицинские учреждения», сказала заместитель главврача Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи (БССНМП) Ирада Алиева.

Она назвала и причину жалоб многих людей на задержки в работе скорой помощи: «В последнее время из-за роста инфицирования коронавирусом увеличилось и число обращений в скорую помощь. Если до пандемии в службу «103» поступало около 3000 звонков, а число вызовов составляло 1500-2000, то в настоящее время поступает около 10 000 звонков, число вызовов составляет 2000-2500. В службу «103» поступает много звонков и от больных, не нуждающихся в скорой помощи, что приводит к перегрузке телефонных линий и задержкам выполнения вызовов. Задержки в выполнении вызовов обусловлены и определенными трудностями, возникающими при госпитализации коронавирусных больных».

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