Продолжаются контрольные мероприятия по предотвращению распространения инфекции коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 14 декабря сотрудниками полиции и военнослужащими Внутренних войск в общественных местах на территории республики был выявлен и задержан 51 активный пациент с COVID-19, который покинул место жительства.

47 человек были возвращены домой, 3 человека помещены в больницу.

В отношении 37 человек возбуждены уголовные дела, ведется следствие по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов).

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