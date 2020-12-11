Обнародован прогноз погоды на 12 декабря.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 2-5, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако в некоторых восточных районах возможны осадки, туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-4, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 0-3 градуса мороза.

Minval.az