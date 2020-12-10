Обнародован прогноз погоды на 11 декабря.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером — дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 1-3, днем 5-7 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются временами дожди, в некоторых местах — снег. Днем осадков не ожидается, местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-4, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 0-3 градуса мороза.

Minval.az