Американская компания Apple запустила программу бесплатного ремонта iPhone 11. Все дело в том, что владельцы гаджетов стали часто жаловаться на проблемы с реакцией дисплея на касание. Именно это Apple и пообещала исправить.

В частности, речь идет о починке гаджетов, которые были выпущены с ноября 2019 по май 2020 года. Об этом сообщил официальный сайт компании. Чтобы узнать, участвует ли конкретный iPhone в программе, нужно ввести на сайте серийный номер.

Бесплатно по этой программе можно будет починить iPhone 11 в течение двух лет со дня розничной продажи. Если ремонт уже был оплачен, необходимо связаться с сотрудниками службы поддержки — они должны возместить расходы.

Minval.az