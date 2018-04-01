Социальные сети в последние годы стали весомым политическим инструментом, который позволяет влиять даже на умонастроения электората в той или иной стране, создание положительно или негативного имиджа. Ведущая социальная сеть в мире – фейсбук. И не случайно, что это пространство стало ареной разного рода противоборства.

О том, что фейсбук тесно вовлечен в политику свидетельствует хотя бы тот факт, что в конце прошлого года аккаунт главы Чечни был заблокирован из-за… торгово-экономических санкций США.

Последняя волна массовой блокировки азербайджанских журналистов, блогеров и даже проазербайджанских политиков и политологов, живущих за пределами страны не связана с американскими санкциями. Но, и это уже очевидно, вызвана армяно-азербайджанским конфликтом.

Несколько недель назад началось массовое временное (от суток до 30) блокирование аккаунтов армянских пользователей в связи с жалобами на нарушение политики соцсетей, оскорбления и т.д. Бумеранг вернулся несколько дней назад, когда по таким же жалобам, но уже от армянских «фейсбуковцев» попали в бан десятки активных азербайджанских пользователей.

На обращения в администрацию фейсбука ответов нет, или они невнятные. То есть обратная связь не работает.

Одним из временно заблокированных пользователей стал директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов. В беседе с Minval.az он отметил, что причина бана не понятна: «Мол, на вас поступили жалобы. Ясно, что идет целенаправленная работа и атака. И, скорее всего, она инициирована армянской стороной. Волна блокировки началась перед 100-летней годовщиной событий 31 марта 1918 года (геноцид азербайджанцев, учиненный дашнаками – Ред.). Ну и еще приближается очередная годовщина «геноцида» армян 1915 года».

Есть ли какие-то механизмы, благодаря которым можно оперативно объяснить и снять бан. Ведь были реальные случаи, когда наказывали пользователей за размещение репродукций картин всемирно известных художников? «Я лично написал два письма администрации фейсбука, но ответа не последовало. Для чего они держат обратную связь, если даже пожаловаться нельзя?», — говорит Эльдар Зейналов.

Между тем, в той же России в случае резонансных блокировок аккаунтов вмешивается государство в лице Роскомнадзора. А сейчас заблокировали многих ведущих азербайджанских журналистов, блогеров и правозащитников. Дело более чем резонансное. «Ну а чем поможет государство? И в целом это палка о двух концах. С одной стороны, нам могут попытаться помочь, но с другой – возьмут под контроль по нашей же доброй воле. Так что остается сидеть и ждать», — говорит наш собеседник.

Эльдар Зейналов отмечает несовершенную работу фейсбука: «Много раз было, когда публиковались откровенно расистские материалы (это я даю оценку как правозащитник). Я писал, прикладывал скриншоты. Приходил автоматический ответ: «Мы рассмотрели вашу жалобу и ничего нарушающего наши правила не обнаружили». А в моем случае в первый раз блокировки мне присылают текст, который даже не я написал. Там грамматические ошибки, да и этот текст я в журнале активности не нашел. Более того, содержание было безобидным. Ни мата, ни грубости, ни угроз».

В свою очередь эксперт по информационным и коммуникационным технологиям Фарид Кязимов отвечая на вопросы Minval.az отметил, что по сути азербайджанские пользователи ничего сделать не могут, чтобы ускорить снятие блокировки аккаунтов: «Фейсбук – это огромная корпорация с сотнями миллионов активных аккаунтов, какая-то часть из которых постоянно обращается в сервисную службу по тому или иному вопросу. Наиболее оптимальным является обеспечение многочисленных обращений в поддержку заблокированного аккаунта, чтобы сервисная служба facebook обратила на это внимание. Если говорить о стандартной процедуре разблокировки, то она конечно есть, но де-факто работает через раз».

По словам Фарида Кязимова, в Азербайджане давно настала пора для создания специальной структуры по защите интересов страны в виртуальном пространстве. Это может быть как агентство при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, так и какой-то общественный орган, куда вошли бы и некоторые государственные структуры.

«По сути эта структура могла бы частично играть роль «посольства Азербайджана в интернете». Сегодня фактически некому говорить с google, facebook и другими гигантами, которые нередко так или иначе ущемляют интересы нашей Родины.

Наличие такой структуры позволило бы не только защищать интересы страны, но и более координированно обеспечивать развитие контента, позволяющего укреплять имидж Азербайджана в интернет-пространстве. Сегодня общественно важным контентом занимаются все и на деле мы видим несбалансированный подход, слабые усилия, так как они не скоординированы.

Виртуальное пространство в современном мире не менее, а может даже и более важно, чем физическое пространство. Правильная стратегия позволила бы серьезно укрепить влияние Азербайджана в виртуальном мире, что может дать синергетический эффект в различных сферах и не только по «карабахскому вопросу» — инвесторы больше заинтересовались бы потенциалом страны, туристы открыли бы для себя Азербайджан и т.д.

Между тем не секрет, что азербайджанские «активисты» начали первыми волну жалоб на армянских пользователей. А получился «эффект бумеранга». «Это один из видов информационной войны. Но ее надо координировать, защищать интересы страны. До этого мы выиграли битву, а сейчас вот ее проиграли: основные блогеры заблокированы. Так что повторюсь, нужна структура, которая бы наладила коммуникации с ведущими мировыми интернет-ресурсами и путем диалога могла бы защищать интересы Азербайджана», — подчеркнул Фарид Кязимов.

Между тем, путем сравнения и анализа причин блокировки азербайджанских пользователей удалось выяснить, что в большом количестве случаев всему виной стало упоминание имени Азер в тексте. Армянские пользователи порой использовали слово «азер», «азеры» для обозначения азербайджанцев. После жалоб из Азербайджана это слово, судя по всему, было включено в список запрещенных. Жалобщики не учли, что это одновременно и распространенное имя. И теперь если в каком-либо посте используется слово «азер» (даже как чье-то имя), может последовать бан.

Напомним, что за последние дни были заблокированы аккаунты активных азербайджанских общественных деятелей, известных блогеров, журналистов, правозащитников. В числе заблокированных Эмиль Мустафаев, Эйнулла Фатуллаев, Бахрам Батыев, Кавказ Омаров, Шелала Гасанова, Яна Мадатова, Кенан Гулузаде, Шахин Рзаев, Гамид Гамидов, Эльдар Зейналов, Арье Гут и многие другие.

Наир Алиев

Minval.az