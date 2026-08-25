Завтра, 26 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть порывистый северный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха составит ночью 22–26° тепла, днём — 29–32° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм рт.ст., относительная влажность воздуха — ночью 70–80%, днём – 50-60%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днём в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных горных районах временами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21–26° градусов тепла, днём — 32–37° тепла, в горах ночью — 15–20° тепла, днём — 22-27° тепла.