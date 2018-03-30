Жители Армении среди стран Центральной и Восточной Европы оказались самыми нетолерантными по отношению к евреям.

Как передает «Новости-Армения», об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Pew Research Center.

Pew Research Center провел исследования в 18-ти странах Центральной и Восточной Европы в период с июня 2015 года по июль 2016 года.

Согласно обнародованным данным, 32% жителей Армении не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны.

Самый низкий уровень антисемитизма, согласно исследованию, зарегистрирован в Украине – 5%, далее следуют Сербия и Болгария – по 7%, в Боснии и Герцеговине – 8%, Хорватии и Латвии — по 9%.

Исследование показало, что в некоторых странах данного региона примерно каждый пятый взрослый или более говорят, что они не примут евреев в качестве сограждан.

Более высокий уровень антисемитизма отмечается в Эстонии (10%), Грузии, Беларуси и Молдове (по 13%), России и Венгрии (по 14%), Греции (16%), Польше (18%), Чехии (19%).

Самый высокий уровень антисемитизма зафиксирован в Армении (32%), Литве (23%) и Румынии (22%).

При этом авторы исследования отмечают, что 18% поляков заявили, что не хотели бы видеть евреев в качестве граждан своей страны и еще 30% сказали, что не будут принимать их как членов своей семьи.

В документе отмечается, что при рассмотрении взглядов на евреев через призму преобладающих религиозных групп региона между православными христианами и католиками существенных различий нет.

Значительные различия между странами никак не отразились на результатах, которые выдали православные христиане региона и католиков.

При этом 17% православных христиан и 16% католиков по всему региону заявили, что они не хотят, чтобы евреи были их соседями. То же самое можно сказать в отношении мнений о евреях как о гражданах и членах семьи.

Minval.az