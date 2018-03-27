Глава МИД Украины Павел Климкин согласился подискутировать о введении в стране латиницы наряду с кириллицей. Об этом он написал в своём Facebook.

По его словам, в понедельник, 26 марта, состоялась беседа с представителями стран Центральной Европы о роли Украины в региональном сообществе.

В ходе мероприятия польский историк и журналист Земовит Щерек спросил, «почему бы на Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу», отметил Климкин.

«Наша цель — формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?» — заявил он.

Климкин предложил украинцам ответить, что они думают по этому поводу.

Minval.az