Американский предприниматель и соучредитель WhatsApp Брайан Актон призвал пользователей удалить аккаунты Facebook. Об этом он написал в твиттере.

В посте он заявил, что пришло время удалить Facebook. Актон и его соучредитель продали мессенджер WhatsApp компании Марка Цукерберга в 2014 году.

Заявление Эктона прозвучало на фоне скандала вокруг компании Facebook, которую обвинили в пособничестве британской Cambridge Analytica.

Ранее журналисты The New York Times выяснили, что Cambridge Analytica в 2013 году собрала личные данные 50 миллионов пользователей, на основании чего во время выборов президента США демонстрировала им ангажированную политическую рекламу.