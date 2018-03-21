Израиль рассекретил информацию о том, что десять с половиной лет назад его авиация разбомбила ядерный реактор в Сирии, который находился на завершающих стадиях строительства, говорится в пресс-релизе армии.

Операция была проведена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года, сообщила армейская пресс-служба, подтвердив сведения, которые до сих пор циркулировали в зарубежных СМИ, но никак публично не комментировались израильтянами, отмечает РИА Новости.

«В ночь с 5 на 6 сентября ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону», — отмечают военные.

Они обнародовали видеозапись, на которой запечатлен момент поражения цели — массивного здания квадратной формы, а также фотографии, на которых видно, что постройка, расположенная в пустынной местности, обращена в руины ударом с воздуха. На других снимках — летчики, принимавшие участие в операции, и их боевые машины — истребители F-15 и F-16.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Военная разведка сочла, что ядерный объект восстановлению не подлежит. Поскольку Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям (со стороны сирийцев — ред.), было решено, что информация об операции пока не должна предаваться огласке», — заявили военные.

Сирийские власти в свое время заявляли, что удар пришелся по пустому участку, принадлежащему межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства.

Спустя несколько месяцев после налета США потребовали от Международного агентства по атомной энергии провести расследование по поводу «возможной тайной ядерной программы Сирии». Эксперты МАГАТЭ подготовили доклад, в котором говорилось об обнаружении на сирийском объекте Эль-Кибар, который был атакован израильскими ВВС, «частиц урана антропогенного происхождения».

«Спустя всего несколько лет провинция Дейр э-Зор была захвачена ИГ. Можно только догадываться, какой вред они могли бы нанести, если бы ядерный объект попал в их руки», — подчеркивают израильские военные.

Minval.az