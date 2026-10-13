Депутат Милли Меджлиса Таир Миркишили предложил создать в Азербайджане Национальный институт азербайджанства для изучения, развития и популяризации национальной идеологии страны.

Как сообщает Minval, об этом парламентарий заявил в ходе выступления на пленарном заседании, подчеркнув важность идеологической безопасности в условиях современных глобальных вызовов.

По словам Миркишили, Азербайджану необходимо дать ответы на фундаментальные вопросы о национальной идентичности, ценностях общества и будущем страны. Он отметил, что идеологическая безопасность имеет такое же значение, как и физическая, поскольку современные идеологические риски не признают государственных границ.

Депутат обратил внимание на влияние интернета, киберпространства и искусственного интеллекта, подчеркнув необходимость защиты национального идеологического пространства от чуждых влияний.

Миркишили выделил три ключевых компонента азербайджанской национальной идеологии: государственность, национально-духовные ценности и общечеловеческие ценности.

Государственность, отметил он, предполагает сохранение независимости и территориальной целостности Азербайджана, а также укрепление государства. При этом чувство национальной гордости, уважение к родному языку, народу и стране должны быть присущи каждому гражданину.

Говоря о национально-духовных ценностях, депутат подчеркнул значение религиозного наследия, традиций, азербайджанского языка и культурного наследия, сформированного выдающимися мыслителями и государственными деятелями страны. Вместе с тем он отметил недопустимость использования языка и религии в личных интересах отдельных лиц.

Третьим компонентом национальной идеологии Миркишили назвал общечеловеческие ценности, которые находят отражение в Конституции Азербайджана и принципах построения правового, демократического и светского государства.

По его словам, все эти составляющие объединены понятием азербайджанства, которое формирует основу национальной идеологии страны.

«Наша обязанность — пропагандировать эту идеологию, расширять её содержание, развивать её и разъяснять людям», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что значительную роль в этой работе должны играть преподаватели и исследователи.

В связи с этим Миркишили заявил о необходимости создания в Азербайджане Национального института азербайджанства. По его мнению, такая структура могла бы участвовать в расширении содержания национальной идеологии, определении её основных направлений и разработке подходов к её популяризации.