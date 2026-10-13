Завершился судебный процесс по уголовному делу задержанного полицией тиктокера Ровшана Сулейманова по прозвищу «Рошка».

Cегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Романа Алекперли был оглашён приговор, передает АПА.

Согласно приговору, Ровшан Сулейманов приговорён к 3 годам лишения свободы.

Напомним, ему было предъявлено обвинение по статье 234.1-1 Уголовного кодекса (незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка, перевозка наркотических средств или психотропных веществ в значительном размере без цели сбыта, совершённые в крупном размере).