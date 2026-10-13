На улице Зарифы Алиевой в городе Лянкяран 34-летний Аллахшукюр Агазаде нанёс многочисленные ножевые ранения своей супруге Раване Агазаде, 1997 года рождения.
От ударов ножом пострадал и их ребёнок, находившийся в это время дома Х.А., 2023 года рождения, передает АПА.
Женщина и ребёнок с тяжёлыми ранениями были госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу.
Подозреваемый в совершении преступления 34-летний Аллахшукюр Агазаде был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.
Отметим, что семья родом из села Ханбулан Лянкяранского района. Они проживают в арендованной квартире.
По факту районной прокуратурой проводится расследование.