На улице Зарифы Алиевой в городе Лянкяран 34-летний Аллахшукюр Агазаде нанёс многочисленные ножевые ранения своей супруге Раване Агазаде, 1997 года рождения.

От ударов ножом пострадал и их ребёнок, находившийся в это время дома Х.А., 2023 года рождения, передает АПА.

Женщина и ребёнок с тяжёлыми ранениями были госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Подозреваемый в совершении преступления 34-летний Аллахшукюр Агазаде был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

Отметим, что семья родом из села Ханбулан Лянкяранского района. Они проживают в арендованной квартире.

По факту районной прокуратурой проводится расследование.