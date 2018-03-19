Как уже сообщал Minval.az, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что 15 марта в Баку главы МИД Турции, Ирана, Грузии и Азербайджана обсудили вопрос транспортного коридора Юг-Запад. По его словам, данный транспортный коридор позволит соединить Индийский и Атлантический океаны. Слова главы внешнеполитического ведомства Азербайджана вызвали бурные обсуждения в Армении, которая в результате своей оккупационной политики осталась в стороне от всех региональных масштабных проектов.

Так, главный редактор армяноязычного издания Грузии «Алик Медиа» Арсен Харатян считает, что становится все более очевидным, что хотя бы в обозримом будущем у Армении не появиться возможности участвовать в крупных региональных проектах.

Харатян подчеркивает – нужно обращать внимание не только на эту четырехстороннюю встречу, а также и предположить, что есть некоторые соглашения и с европейцами. «Иранские товары отправятся на Запад и наоборот – западные товары отправятся в Иран. Мы видим, в каком положении находится автотрасса Север-Юг, мы ее не успели довести до конца, чтобы эффективнее осуществлять коммуникацию с Турцией через Джавахк, куда там до участив в подобных масштабных проектах», – сказал Харатян.

Арсен Харатян подчеркивает: полная изоляция Армении чревата очень серьезными и негативными процессами: «Это не проблема проявления доброй воли. И Иран, и Грузия имеют интересы с Арменией – с точки зрения наличия если не добрососедских, то хотя бы сбалансированных отношений. Если Армения – небольшой рынок для такой большой страны, как Иран, то с точки зрения транзита это, тем не менее, возможно. Например, это проявляется в энергетической сфере – по части вероятных поставок иранского газа в Грузию».

Грузиновед Джонни Меликян в свою очередь отмечает, что этот четырехсторонний формат – пока новость, и это документ пока имеет декларативный характер. «В последнее время тренд таков: в регионе осуществляется активная реализация инфраструктурных проектов. Кроме того, развития в связи с Ираном привели к тому, что они сейчас больше склоняются в сторону азербайджанской дороги. С одной стороны, есть риторика иранской стороны, но с другой стороны – какова вероятность того, что они предпримут действия – неясно. Переговоры проходят долгое время о том, что соединить железнодорожные пути Ирана и Азербайджана, и Азербайджан даже сказал, что даст в долг некоторую сумму», – в беседе с Первым Информационным сказал он.

Джонни Меликян подчеркивает – армянская дипломатия должна предпринять контршаги: «Если предпринимается попытка открыть именно железнодорожный путь Юг-Запад, то мы могли бы, реализовав проект автомагистрали Север-Юг, создать альтернативный – автомобильный путь. Но я скептически подхожу к вопросу о том, что мы сможем очень быстро реализовать этот проект, чтобы что-то предложить иранской стороне».

Minval.az