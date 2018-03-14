Родители азербайджанских первоклассников стали все чаще выбирать для своих детей русскоязычные школы. Для того, чтобы успеть записать ребенка в нужную школу, электронные заявки родители начали подавать уже сейчас.

В управлении образования Баку подсчитали, что в сентябре в первый класс пойдут более 50 тыс детей. При этом желающих обучаться в русскоязычных классах удвоилось, сообщила директор городского управления образования Махаббат Велиева.

По ее словам, родители уверены, что со знанием русского языка будет проще устроиться на работу, так как многие предприятия страны сотрудничают с компаниями Петербурга и Москвы. Кроме того, владение русским языком считается престижным в Азербайджане, передает «МИР 24».

Minval.az