Число погибших из-за последствий снежного шторма в США достигло 51 человека, сообщает NBC News.

По данным телеканала, жертвы зафиксированы в Луизиане, Теннесси и Кентукки. В Нью-Йорке на улицах были обнаружены тела десяти человек; мэр города Зохран Мамдани подчеркнул, что причины их смерти пока устанавливаются. Ранее сообщалось о погибших также в Массачусетсе, Огайо, Арканзасе, Техасе и Канзасе.

Национальная метеорологическая служба в своём аккаунте в соцсети X предупредила, что низкая температура сохранится на Среднем Западе и Северо-востоке страны до четверга.