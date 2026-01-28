Индия и Европейский союз официально объявили о завершении переговоров и заключении исторического соглашения о свободной торговле. Зона свободной торговли охватывает рынок в 2 млрд человек и почти четверть мирового ВВП. «Мать соглашений», как называют данную сделку, положила конец затяжным 20-летним переговорам между сторонами. Согласно договоренностям, Индия обязалась отменить или значительно снизить тарифы на 96,6% товаров из ЕС. ЕС, в свою очередь, либерализует 99,5% позиций для индийского импорта. Ожидается, что экспорт ЕС в Индию удвоится к 2032 году, а европейские компании сэкономят около 4 млрд евро на пошлинах.

О некоторых деталях сделки Minval Politika поговорил с политологом, профессором, доктором Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшаном Ибрагимовым.

«Переговоры шли очень долго, это был серьезный и довольно сложный процесс. Думаю, что последние события, когда США рассматривают вопрос присоединения Гренландии, сыграли свою роль в том, что ЕС начал более конструктивно подходить к обсуждениям такого рода», — сказал эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что подобного рода соглашение о зоне свободной торговли Евросоюз заключил не только с Индией, но и со странами-участницами союза Mercosur.

Напомним, что Mercosur — крупнейший экономический и политический союз стран Южной Америки, созданный в 1991 году (Асунсьонский договор) для формирования общего рынка. Полноправными членами являются Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия. Он функционирует как таможенный союз, способствуя свободной торговле.

«Эти обе группы долгое время вели переговоры, а Индия и в ВТО тоже – тот еще переговорщик. Они используют экономический аспект довольно интенсивно в качестве инструмента мягкой силы», — добавил Ибрагимов.

Также собеседник прокомментировал включение продукции военного назначения в список товаров, которые будут поставляться в рамках соглашения, поскольку вооружение и военная техника часто подпадают под исключения при использовании зоны свободной торговли.

«Понятно, что свободная торговля поможет снизить тарифы и льготы для ряда товаров. Для обеих сторон есть группы продукции, которые являются щепетильной темой, и именно по этим кейсам ведутся активные переговоры. Речь идет о сельском хозяйстве и других моментах. Видимо, они уже согласованы – и выход на индийский рынок с ее населением, так и ЕС, на который Индия может вывести свои товары, что весьма значимо», — отметил эксперт.

По его словам, обычно военная техника, как и нефть и некоторые другие ресурсы, не требуют каких-то специфичных форматов для экспорта и импорта: «То есть им не нужны особенные таможенные тарифы, а квоты, наоборот, играют во вред тем странам, которые желают это приобрести. Поэтому, не думаю, что такого рода соглашение имеет какое-то значение».

Говоря о том, как данные договоренности отразятся на интересах России, Ибрагимов сказал: «В определенной степени могут даже положительно повлиять, поскольку могут открыться возможности для транспортного проекта «Север-Юг», который намного короче, чем морской путь. Возможно, ЕС и Индия будут использовать его более активно и это положительно повлияет на РФ».

Кроме того, Ибрагимов высказался относительно утверждений ряда экспертов, которые рассматривают данную сделку как способ уменьшить экономическую зависимость от Китая и как ответ на торговую политику Трампа.

«Есть определенная реакция на Трампа, беспокойство по поводу того, что думают в США, поэтому Евросоюз пошел на эту сделку, согласовал ее. То есть определенный политический момент играет роль. Касательно Китая — не совсем понятно, как это может повлиять, потому что это все-таки возможность выхода на новые рынки. Китай тоже будет искать пути – добиваться сговорчивости. Выход на огромный рынок Индии – это еще и на перспективу возможность выхода на китайский», — пояснил он.

Что касается США, то для них в этом нет ничего негативного, считает политолог: «Нет угрозы. Здесь просто есть вопрос конкуренции. Наверное, США тоже будут искать пути более масштабного выхода на рынки Индии, если, конечно, они имеют на данный момент то производство товаров, которое можно будет вывести».

В заключение аналитик коснулся вопроса, могут ли ощутить последствия данной сделки какие-то отрасли в Азербайджане.

«Азербайджан, как и Россия, может это ощутить через транспортировку, то есть более интенсивную работу маршрутного коридора «Север-Юг». Но поскольку Россия и Иран находятся под давлением санкций, остается неясным, насколько успешно будут реализовываться проекты, строительство железнодорожного пути Решт-Астара, например. В целом же, Азербайджан это никак сильно не затронет», — заключил Ибрагимов.