Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении по случаю Дня армии заявил, что Армения не готовится к войне с Азербайджаном.

«Войны не будет. Мир между Республикой Армения и Республикой Азербайджан установлен, и нет более надежной гарантии безопасности, чем мир», — заявил Пашинян, отметив, что Армения продолжит усиливать армию, так как «страна, не имеющая сильной армии, уязвима и может стать объектом искушения для агрессии».

Также армянский премьер обвинил ОДКБ в намерении уничтожить государственность и суверенитет Армении.

«Партнеры в ОДКБ по состоянию на сентябрь 2022 года отказывались выполнять свои договорные обязательства перед нами по гарантированию безопасности и территориальной целостности Республики Армения. Они также отказывались поставлять оружие и технику на сотни миллионов долларов, за которые Республика Армения уже произвела оплату.

Это представляло собой экзистенциальную угрозу для Республики Армения, и было очевидно, что было принято решение об уничтожении нашей государственности и аннулировании нашего суверенитета.

Эта смертельная опасность была преодолена в результате двух решающих событий: политического соглашения, достигнутого в Праге 6 октября 2022 года в четырехстороннем формате, согласно которому Республика Армения и Республика Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и замораживания членства Армении в ОДКБ», — цитирует Пашиняна news.am.