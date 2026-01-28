Премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что экономические трудности страны вызваны не поддержкой Украины, а действиями России.

По его словам, именно Россия стала источником неопределённости и негативных процессов в экономике. Михал подчеркнул, что украинский флаг в Эстонии — это символ солидарности и сопротивления российской агрессии.

«Не защита Украины вызвала проблемы в экономике, а действия России», — отметил премьер, добавив, что жители Эстонии хорошо понимают, с каким агрессивным соседом имеют дело.