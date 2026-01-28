Подготовка проекта по внедрению системы «брутто-контракта» для автобусных маршрутов в Баку и на Абшероне вышла на финальную стадию.

Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумметов на круглом столе, посвящённом реализации Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры на 2025–2030 годы, сообщает Report.

По словам Гумметова, главная цель нового контракта — обеспечить регулярное и качественное функционирование автобусных маршрутов по установленному графику. В рамках модели «брутто-контракта» перевозчики перестанут зависеть от количества пассажиров и будут получать оплату от государства за пройденные километры, что позволит повысить финансовую устойчивость и качество обслуживания.

«Количество автобусов в стране увеличивается, но мы также переводим отношения с перевозчиками на новый уровень. Основная задача перевозчика теперь — перевозка пассажиров по графику, а доход будет зависеть от качества работы, а не от числа пассажиров», — подчеркнул заместитель министра.

Внедрение системы, по его словам, улучшит условия работы водителей и повысит дисциплину: исчезнут необоснованные «обгоны» для набора пассажиров и длительные простои на остановках.