Ведутся проектные работы по внедрению трамвайной линии от поселка Мехдиабад до станции метро «28 Мая».

Об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев, выступая на круглом столе, посвящённом итогам реализации в 2024 году Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы, передает АПА.

По его словам, уже проделана определённая работа в связи с восстановлением трамвайной линии:

«Подготовлен предварительный технико-экономический обоснованный документ по внедрению трамвая от посёлка Мехдиабад до станции метро “28 Мая”, в настоящее время ведутся проектные работы. С учётом прохождения трамвайной линии также согласована форма поперечного профиля дороги по маршруту, включая участок на территории Sea Breeze».