Североатлантический альянс может подвергнуться нападению со стороны России в течение ближайших трех лет. С таким заявлением выступил начальник штаба Объединенного командования поддержки бундесвера генерал-лейтенант Геральд Функе в интервью газете The Times.

Говоря о гипотетическом конфликте, Функе не исключил, что немецкие вооруженные силы окажутся в эпицентре боевых действий. По его словам, в случае эскалации механизированная пехотная бригада численностью около 4,8 тыс. военнослужащих нанесет ответный удар с передовой базы в Литве.

После этого, как предполагает генерал, в течение нескольких дней на фронт может быть переброшено еще до 15 тыс. военнослужащих для усиления группировки НАТО.