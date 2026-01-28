В парламенте Азербайджана обсудили возможность ограничения доступа детей к социальным сетям.

Как сообщили на заседании Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта «О правах ребёнка», заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов заявил, что социальные сети сегодня оказывают серьёзное влияние на воспитание и образование детей. По его словам, в этой сфере необходимы определённые запреты и ограничения. Он напомнил, что в Австралии уже введён запрет на использование соцсетей для лиц младше 16 лет, а аналогичные меры рассматриваются в Великобритании и Испании.

Омбудсмен Сабина Алиева, в свою очередь, отметила, что цифровая среда и развитие искусственного интеллекта создают серьёзные риски для прав человека, особенно в контексте распространения вредных привычек среди детей. Она подчеркнула, что в подготовленном ею отчёте отдельно отражена проблема, связанная с онлайн-игрой Roblox, и указала на необходимость жёстких мер.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова сообщила, что в адрес корпорации Roblox уже направлено официальное обращение. По её словам, платформа практически не имеет эффективных возрастных ограничений, что может привести к негативным последствиям. В случае отсутствия сотрудничества с компанией, комитет намерен выступить с законодательными инициативами. Также было отмечено, что проблема поведения в социальных сетях касается не только детей и подростков, но и взрослых пользователей.